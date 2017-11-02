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Ankara’nın en uzun tünelinde ışık göründü

ANKARA’nın Kızılcahamam ile Çankırı’nın Çerkeş ilçeleri arasındaki karayolunu 10 kilometre kısaltacak Mercimekli Mevkii'nde yapımı devam eden Ankara'nın en uzun tünelinde ışık göründü.

Ankaranın en uzun tünelinde ışık göründü
02 Kasım 2017 Perşembe 11:55 tarihinde eklendi.
ANKARA’nın Kızılcahamam ile Çankırı’nın Çerkeş ilçeleri arasındaki karayolunu 10 kilometre kısaltacak Mercimekli Mevkii'nde yapımı devam eden Ankara'nın en uzun tünelinde ışık göründü.
 
Ankara’nın en uzun tüneli olacak 2 bin 70 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü. Yapımına 2016 yılında başlanan ve Kızılcahamam Çerkeş arasındaki ulaşımı 10 kilometre kısaltacak olan tünelin 2019 yılının ilk aylarında açılması planlanıyor. Tünelde zemin düzenleme ve kemer beton çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.