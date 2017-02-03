Anne- kız kazayı ucuz atlattı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü 72 yaşındaki Ayfer Yediler ile annesi Dilara Yediler, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde meydana geldi. Ayfer Yediler yönetimindeki 48 BA 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı, takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü Ayfer Yediler ve annesi Dilara Yediler hafif yaralandı. Yaralı anne kız, olay yerine sekv edilen ambulanslarla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.