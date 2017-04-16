Antalya'da CHP'lilere silahlı tehdit iddiası

REFERANDUM sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da bazı Ak Partililer, konvoy oluşturup kutlama yapmaya başladı. Kutlamalar kent merkezindeki ana arterlerde devam ederken, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan CHP Antalya İl Başkanlığı önünden geçen bir konvoydan iddiaya göre CHP'li gruba silah gösterildi.

Duruma tepki gösteren CHP'li grup, konvoyu durdurmak isteyince iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İl binası önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da olay yerine geldi.

BUDAK'TAN POLİSE; SİLAH GÖRDÜM, GÖREVİNİZİ YAPIN

CHP'li gruba yatıştırmak isteyen Çetin Osman Budak, olay yerindeki polislere yoldan geçen konvoy içerisinde bir kişinin silah gösterdiğini söyledi. Polise “Bir an önce o silahlı kişiyi bulun" diyen Budak, “Onlar silah çıkardı, buradan da silah çıkarılsaydı burada silahlı çatışma mı olacak? Ben, Genel Başkan Yardımcısıyım, gözümle gördüm. Bakın, görevinizi yapın. Görevinizi yapın ve bu çocukları burada böyle rezil etmeyin" dedi.

Bir polis memuru ise silaha ait bir emareye rastladıklarını söyledi. İl binasının önündeki yol, çift taraflı konvoy geçişine kapatıldı.