Apartmanda yangın paniği

BOLU'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, bazı bina sakinleri dumandan etkilendi.

20 Nisan 2017 Perşembe 00:48 tarihinde eklendi.