Ara Güler, Türel'e kitabını hediye etti

FOTOĞRAF sanatçısı Ara Güler, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında ücretsiz dağıtılan kitaplarını sevenleri için imzaladı. Ara Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de hediye ettiği kitabına imzanın yanı sıra balık çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 'Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek' adlı kitabını imzaladı. Festival kapsamında ücretsiz dağıtılan 300 kitaba, Ara Güler hayranları büyük ilgi gösterdi. Ara Güler, kendisini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel için de kitabını imzaladı. İmzasının yanı sıra Güler, Türel çifti için kitabına balık resmi çizdi. Başkan Türel ile sohbet eden Güler, Alanya'ya gittiğini, burada ilk keşfedildiğinde fotoğraflarını çektiği Damlataş Mağarası'nı gezdiğini söyledi. Güler daveti için Türel'e teşekkür ederken, Türel de sanatçıya kendisini yine ağırlamak istediklerini kaydetti.