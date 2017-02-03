Aras Kargo'ya ticari kayyum atandı

ARAS Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras'ın yaptığı başvuru üzerine İstanbul Anadolu 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.

Aras Kargo'nun dünya markası olma stratejileri kapsamında 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post ile anlaşmazlığa düştü. Evrim Aras, şirketin küçük ortağı Austrian Post ile yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 6 aydır yönetim kurulunun faal olarak görev yapamaması ve bu durumun şirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taşıyan yatırım süreçlerini ve bir Türk markası olan Aras Kargo'nun vizyonunu olumsuz etkilemeye başladığını belirterek konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, bugün davayı karar bağladı ve İleri Akıncı'yı Aras Kargo'ya ticari kayyum olarak atadı.