Arda, İspanya'yı salladı

Barcelona, 3. lig ekibi önünde ilk golü 37. dakikada Lucas Digne ile buldu. 45. dakikada Arda Turan'ın yaptırdığı penaltıyı Ivan Rakitic gole çevirdi ve Barça devreyi 2-0 önde kapattı. Bu gollerle rakibinin direncini kıran Barça, ikinci yarıda tam anlamıyla şov yaparken, başroldeki isim Arda oldu.

Arda Turan önce 50. dakikada Rafinha'nın attığı golün pasını verdi. 5 dakika sonrasında Aleix Vidal'in pasında fileleri havalandırıp skoru 4-0 yaptı..

73'te Paco Alcacer, farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın son 2 golünü 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan kaydetti. Milli futbolcumuz böylelikle 3 gol, 1 asistle maçın en başarılı ismi oldu.