Asgari ücretliye piyango vurdu

MİLLİ Piyango'nun 29 Ocak çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 3 milyon liralık büyük ikramiyenin Malatya’daki talihlisi, parasını bir banka aracılığıyla aldı. Ceyrek biletin karşılığı 750 bin lirayı alan kimliği açıklanmayan talihlinin asgari ücretle çalışan işçi olduğu belirtildi.

29 Ocak 2017 günü çekilişi yapılan Milli Piyango’nun 373000 numaralı çeyrek bilete isabet eden 3 milyon liralık büyük ikramiyenin Malatya’daki talihlisi, bir bank aracılığıyla parasını aldı. Bileti satan Milli Piyango Bayii Cem Yaylagül, kimliğini açıklamadığı talihlinin asgari ücretle çalışan bir işçi olduğunu söyledi. Talihlinin orta yaşlarında asgari ücretle çalışan, evli ve 2 çocuk babası bir işçi olduğu belirtildi.

ASGARİ ÜCRETLİ 'EVİM YOKTU' DİYE BAĞIRDI

İnönü Caddesi'nde bulunan Milli Piyango bayii Can Yaylagül, talihliyle ilgili şunları söyledi:

“Orta yaşlarda, biletine daha bakmamıştı. Listeyi aldı, elinde bilet vardı. Biletinin numarasını gösterdi bana 3 milyon işareti yaptı sevindi sustu. Ondan sonra tabi bir sevinç, bir heyecan var. Evim yoktu diye bağırdı çıktı gitti. Sürekli müşterimiz. İnşallah güzel şeylerde kullanır."

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLETİ KABUL ETMEDİ

Bayii, büyük ikramiyenin isabet ettiği 373000 numaralı bileti de bir çok kişinin rakamların çok sıfırlı bittiği için kabul etmediği söylerdi. Bilette çok sıfır olduğu için kabul etmeyen 70 yaşındaki emekli öğretmen Ali Çivi, “Bana bu bayideki arkadaş sonu ‘0-0-0’ verdi. Başta bu kabul etseydim bu ikramiye benimdi ama ben kabul etmedim, demek ki nasipte yokmuş, kaderde yokmuş. Pişman olmadım da keşke alsaydım borcum var biraz borcumu kapatırdım. İnşallah Allah bir gün nasip eder bize de" dedi.