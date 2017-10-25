Askeri araç devrildi! 1 asker kayıp...

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde aşırı Yağmur yağışı nedeniye mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerleri taşıyan araç köprüden geçerken kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sel sularına kapılan 1 asker kaybolurken, kayıp askeri arama çalışmaları başlatıldı.

Saray İlçesi'nde bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Kiremithpane mevkiinde babaz vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. mahsur kalan vatandaslara ulaşmak için giden askerleri taşıyan araç köprüden geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker sel sularına kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sel sularına kapılarak kayıp olduğu belirtilen askeri aramak için bölgeye Tekirdağ'da AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kayıp askeri arama çalışmaları devam ediyor.