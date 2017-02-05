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Büyük tepki topladı!
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Derin sessizlik !
Güncel Haberleri
Ataşehir'de yangın!
Ataşehir'de yangın!
Ataşehir'de depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.
05 Şubat 2017 Pazar 18:41 tarihinde
eklendi.
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Alev ve dumanlar çok uzaktan görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Söz konusu yapının depo olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Afyonspor otobüsüne taşlı saldırı: 1 ağır yaralı
Takla atan araçta can pazarı
Köpeğin otomobile bağlanıp götürülmesi tepki çekti
Köylüler zehirlenen öğretmenin hayatını kurtardı
İstanbul ve Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu
Seks tuzağıyla gasp çetesine 3 tutuklama
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