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Ataşehir'de yangın!

Ataşehir'de depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

Ataşehirde yangın!
05 Şubat 2017 Pazar 18:41 tarihinde eklendi.
Alev ve dumanlar çok uzaktan görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Söz konusu yapının depo olarak kullanıldığı belirtiliyor.