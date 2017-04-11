Atık tesisindeki yangında 5 işçi kimyasal maddeden etkilendi

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde çıkan yangında kimyasal bir maddeden etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım tesisinde bugün saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 işçi bilinmeyen bir kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kimyasal madde nedeniyle itfaiyenin Kimyasal Olaylara Müdahele aracı ile gelen ekip de müdahalede bulundu. Özel kıyafet giyen itfaiye ve sağlık ekipleri geri kazanım tesisi içerisine girerek, yangın söndürüldü. Gazdan etkilenen işçiler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.