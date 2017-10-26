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Atilla Taş'dan tahliye sonrası ilk tweet

FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye edildi, bugün sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı. Taş, mesajında "Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!" dedi.

Atilla Taşdan tahliye sonrası ilk tweet
26 Ekim 2017 Perşembe 04:30 tarihinde eklendi.
FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu.
 
Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.
 
Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.
 
Taş şunları kaydetti:
 
“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!
 
Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım
 
Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!
 
Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!
 

 

Atilla Taştan tahliye sonrası ilk tweetler

 

Hürriyet