Avcılar Belediyesi cadde ve sokakları yeniledi

AVCILAR Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, güvenli ve rahat ulaşım ile okullarda daha iyi fiziki koşullar için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçe genelinde asfaltlama ve tretuvar hizmetlerini sürdüren Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Avcılarlı vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için belediyeye ait hizmet birimlerinin de büyütülmesi ve yenilenmesi sağlanıyor.

“ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da bulunan diğer kamu kurumlarına da Avcılar halkının sorununun hızla çözülebilmesi için teknik personel ve araç desteği sağlıyor. Avcılar Belediyesi bünyesinde yer alan müdürlüklerle de koordineli bir şekilde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli olduğu anlarda teknik personel ve araç desteği sağlayarak belediyenin vermiş olduğu hizmetlerin de aksatılmadan devam etmesini sağlıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de konu ile ilgili olarak, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını ilçemizin birçok noktasında titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız, cadde ve sokak aydınlatma çalışmalarımız, okullarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız; Avcılarlı hemşerilerimizin daha kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartlarından yararlanmaları için tüm hızı ile devam ediyor” dedi.