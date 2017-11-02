AVM'de suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde bir AVM'de bulunan restorana operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekiplerininde katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.