İTALYA’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcusu Nurşah Usta Avrupa ikincisi oldu.Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı engelli atlet Usta ve antrenör Ömer Cantay’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Genova'da 9-15 Ekim tarihleri arasında Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları Şampiyonası düzenlendi. 10 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye’yi Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcularından Nurşah Usta temsil etti. Takım antrenörü Ömer Cantay da başarılı sporcu Nurşah Usta’yı yalnız bırakmadı. Zorlu geçen müsabakalar sonunda Nurşah Usta, 100-200-400 metrede düzenlenen yarışlarında ter döktü. Usta, 100 metre koşusunda Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalyayı kazanan Usta, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Usta, daha önce Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil etmişti.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI PARALIMPİK OYUNLARINA HAZIRLANIYOR

İtalya’dan dönen Nurşah Usta ve Ömer Cantay’ı makamında ağırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başarılı sporcuları tebrik etti. Çağırıcı, “Bağcılar’ın adını en iyi şekilde temsil ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Siz başardıkça biz gururlanıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Nurşah Usta da ,“Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyorum. İnşallah oradan madalya ile döneceğim. Bize desteğinizden dolayı size teşekkür ederim” diye konuştu.