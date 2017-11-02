Aydın'da yakalandı!

AYDIN'IN Buharkent İlçesi'nde jandarmanın yaptığı yol denetiminde terör örgütü DHKP-C'ye üye olmaktan aranan bir D.T. yakalandı.

Jandarmanın Denizli-Nazilli Karayolu üzerinde yaptığı denetim sırasında terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan aranan D.T. yakalandı. D.T.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince aranmakta olduğu belirtildi. İzmir'de oturduğu ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirtilen D.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'dan gelen ekiplere teslime edildi.