Spor Haberleri Aykut Kocaman'dan flaş karar

Aykut Kocaman'dan flaş karar

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali verdi. Kocaman, "Kendi adıma gerekeni yapacağım" dedi.

Aykut Kocamandan flaş karar
04 Kasım 2017 Cumartesi 22:34 tarihinde eklendi.
Aykut Kocaman, 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali verdi.
 
Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, 
"11 maç sonunda 17 puan, Fenerbahçe'nin gücünün çok altında bir durum. Ortada ciddi bir başarısızlık var. İşleri bir tarafa çekmenin anlamı yok. Elbette bunun bir faturası olacak. Başarıda ve başarısızlıkta herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma bakıyorum. Kendi tarafıma ve oyunculara bunu söylemek lazım. Bu seviyedeki oyuncu grubunun, 3-4 senede yapacağı hataları 13-14 maçta gördük. Bir yerden sonra olmuyor, kırıldı. Bunun bir faturası var, kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun." dedi.