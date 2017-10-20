Güncel Haberleri Aynı şekilde karşılık verildi

Aynı şekilde karşılık verildi

Avusturya'da Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda da Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı. Yolcular daha sonra Avusturya'ya gidecek uçağa alındı

Aynı şekilde karşılık verildi
20 Ekim 2017 Cuma 19:00 tarihinde eklendi.
Avusturya'da Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda da Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı. Yolcular daha sonra Avusturya'ya gidecek uçağa alındı
 
Atatürk Havalimanı'ndan Viyana'ya gidecek uçağın yolcuları önce polis tarafından belge kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan kontrollerin ardından  Avusturyalı yolcuların üzerleri ve çantaları köpek ile detaylı bir aramadan geçirildi. Yolcular daha sonra THY'nin saat 17.40'da İstanbul-Viyana seferini yapacak uçağına alındı.