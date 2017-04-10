Ayşenur Çetin Fi dizisindeki cesur sahneleri anlattı...

İnternet üzerinden yayınlanan Fi dizisi sadece zengin oyuncu kadrosuyla değil cesur sevişme sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide bu sahnelerden birinde boy gösteren 2016 Best Model of Turkey 2’ncisi Ayşenur Çetin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki genç kadın Posta gazetesine veridiği röportajda, “Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı” dedi.

“HER SAHNEDE ELEKTİRİK OLSAYDI…”

Ayşenur Çetin “Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi.”

“SEVGİLİM YOK”

Performansının herkes tarafından beğenildiğini belirten güzel model, “Sevgilim yok. Bu yüzden işime karışan, beni engelleyen kimse olamaz. Zaten herkes performansıma hayran. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi” şeklinde konuştu