Babel İstanbul'da

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Ryan Babel ile 2.5 senelik anlaşmaya vardı. Deportivo'da 3.5 ay forma giydikten sonra önceki akşam oynanan Betis maçının ardından İspanyol ekibine veda eden Hollandalı yıldız İstanbul'a geldi. Babel bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Gaziantepspor maçını izleyecek.

Siyah-beyazlı yönetimin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardığı Ryan Babel'in, bu sezonun sonuna kadar 850 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Beşiktaş'a 2.5 yıllık imza atacak olan Babel, önümüzdeki yıllar için de senelik 1 milyon 750 bin Euro kazanacak.