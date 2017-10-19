Babel'e 2 maç men cezası



Siyah-beyazlı kulüp ise, Gençlerbirliği maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası aldı. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribünü C, D, E, F ve Maraton Tribünü H bloklarına giriş yapan seyircilerin ise bir sonraki iç saha maçında kartlarının bloke edilmesine karar verildi.



Galatasaray Kulübü ise, Atiker Konyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.