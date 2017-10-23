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Bağdat Caddesinde kaza dehşeti

Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı.

Bağdat Caddesinde kaza dehşeti
23 Ekim 2017 Pazartesi 07:36 tarihinde eklendi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki bir kişi ayakta tedavi edilirken, kaldırım da yürürken otomobilin çarptığı Semih Berkay Akın (21) ve arkadaşı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Semih Berkay Akın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu için ameliyata alınırken, diğer yaralı, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA