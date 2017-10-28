Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kuruluş ve kurtuluş mana ve muhteva açısından; birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, birbirinin parçası olan kavram ve kelimelerdir. Türkiye Cumhuriyeti, bin bir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükafat ve mevhibesidir. Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp; tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır. Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyet'i çıkarmıştır. 94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla; imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yollar aşılmış, zor başarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır. Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. Kuruluş yıldönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli Mücadele'de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."