Bahçeli’den eyalet sistemi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Haber Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçeli eyalet tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir. Bir partinin genel başkanı ve Başbakan'ı, seçilmiş Cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa 'Bende olsa atarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş. Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur. Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'Evet' en çok şekilde temsil edilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de uygulanacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni anayasa ve referandum sonrasına ilişkin, "18 madde de mutabakata varıldı. İmza attım 'sayın Başbakan'a ulaştırın' dedim. İmza atmışım artık 18 madde benim için namustur. Güvenlik sorununu çözmüş terörü kökünden kazımış bir iktidarı kurmak istiyorsa şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her şeyi gözden geçirip tek adamlık heveslerine karşı olumsuz eleştirilere cevap teşkil edebilecek kucaklayıcı bir Cumhurbaşkanı olması. Yani bir anlamda tek adam değil devlet baba olması lazım. Bunu başarırsa bütün itirazlar ortadan kalkar. Yok hala şu kadar oy ile seçildim. Her şey şöyle olacak derse kaynama başlar. Bu kaynama AKP'ye de düşebilir. Ya bir seçime gidilir. Ya da yeni kaos, fırsatçılar doğabilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Haber Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 11 Ekim 2016 tarihinde grup toplantısında yaptığı konuşma ve sonrasındaki referandum sürecine ilişkin bir soru üzerine Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. O Cumhurbaşkanlığı tartışması yeni bir takım anlayışları ve tartışmaları beraberinde getirdi. Ne yapılabilirdi? O zaman Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin. 'Anayasa değişikliğine' gidelim dendi. Sözün kısası 10 Ağustos 2014 yılında halk tarafından bir cumhurbaşkanı seçildi. Bu ikinci bir dönüm noktasıydı. Bazı gerçekleri saklamanın gereği yok. Bir gerçek ortaya çıkmıştır. Bir partinin kurucusu ve 13 yıl başbakanlığını yapmış bir şahsiyet 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olmuştur. Kendisinin partisi de önemli bir çoğunluk ile iktidardır. Bu ilişki nasıl gidecekti? İlişki düzenli bir şekilde mevcut anayasanın 104 ve 105'nci maddesi çerçevesinde gitmiş olsa parlamenter sistem olarak bir sıkıntı yok. Ama parlamenter sisteme bu yönüyle bir zorlama, dayatma, fiili durum var. Mevcut Parlamenter sistemde bir düzenleme mümkün olmuyordu. Çünkü, biz 1 Kasım seçimlerinde 7 Haziran'daki seçimden 40 milletvekili kaybetmiş. 40 milletvekili ile temsil ediliyoruz. CHP 130 milletvekili ile. İki parti de parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yana görüşler ortaya koyuyor. Fakat güçlendirmenin nasıl olacağına ilişkin hem bir yetersizlik hem de anlaşmazlık var.

İMZA ATMIŞIM ARTIK 18 MADDE BENİM İÇİN NAMUSTUR

MHP başkanlık sistemini düşünmediği için anayasa değişikliği kapsamında parlamenter sistemi daha iyi işler demokratikleşme sürecini daha iyi noktaya getirme noktasında düşüncelerini ortaya koydu. Bizden giden öneri buyurun bir öneri getirin. 38 maddelik bir öneri geldi. 12 çerçeveye düşürdük. 12 çerçeveli bir anayasa değişikliği yaparken 18 madde bir uygulama alanı da olacağı için bazı değişiklikleri de ilave etmek suretiyle 18 maddelik bir anayasa değişikliği tasarısı haline geldi. Bazı itirazlarımız oldu. Sonuçta 18 madde de mutabakata varıldı. İmza attım 'sayın Başbakan'a ulaştırın' dedim. İmza atmışım artık 18 madde benim için namustur."

"KUCAKLAYICI BİR CUMHURBAŞKANI OLMALI YANİ BİR ANLAMDA TEK ADAM DEĞİL DEVLET BABA OLMASI LAZIM"

Bahçeli, "Güvenlik sorununu çözmüş terörü kökünden kazımış bir iktidarı kurmak istiyorsa şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her şeyi gözden geçirip tek adamlık heveslerine karşı olumsuz eleştirilere cevap teşkil edebilecek kucaklayıcı bir Cumhurbaşkanı olması. Yani bir anlamda tek adam değil devlet baba olması lazım. Bunu başarırsa bütün itirazlar ortadan kalkar. Yok hala şu kadar oy ile seçildim. Her şey şöyle olacak derse kaynama başlar. Bu kaynama AKP'ye de düşebilir. Ya bir seçime gidilir. Ya da yeni kaos, fırsatçılar doğabilir" diye konuştu.

(EYALET SİSTEMİ TARTIŞMALARI) "CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN SÖZLERİ YETERLİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eyalet tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir. Bir partinin genel başkanı ve Başbakan'ı, seçilmiş Cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa 'Bende olsa atarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş. Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur. Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'Evet' en çok şekilde temsil edilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de uygulanacaktır" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI KOVAR, KOVMAZ KENDİ BİLECEĞİ İŞ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eyalet tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir. Sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş. Bir anı düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tesis açılışı gerekçesiyle Türkiye'yi çok önemli bir programa aldı ve gezdi. Sayın Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde gece gündüz televizyonlara çıkıyor. Bütün bunları yaparken de 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalışıyor. Biz bunları takip ediyoruz. Biz de zaman zaman cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir partinin genel başkanı ve Başbakan'ı, seçilmiş Cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa, bu danışman da Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ise aklınıza 2 soru geliyor. Bir, bundan bilgisi var mı, ben söyleyemiyorum sen söyle mi diyor, yoksa bu danışman sabote mi ediyor. 'Bende olsa atarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş. Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur. Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'Evet' en çok şekilde temsil edilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Ülkücüyü bunlar saf, aptal mı zannediyor? Kesin olarak söylüyorum, 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibidir, pazar günü kendini gösterecektir."

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)