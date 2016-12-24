Bakan açıkladı: ''3 asker DEAŞ'ın elinde''

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Konuşmasında 'Şuana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var' diyen Bakan Işık ayrıca "Şuana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz."

Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ülkede bu kritik süreçte bölgemize bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütünün ve örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklı selim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz.

Bir yanda El Bab'da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şuanda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var" ifadelerini dile getirdi.