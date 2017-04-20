Bakan Kılıç'tan o cezaya yorum

Bakan Kılıç, "İnşallah biz de bu akşam maçta olacağız. UEFA'nın bu kararına en büyük cevabı Beşiktaş sahada verecektir. İyi maç olmasını, misafirlerimizin de en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Beşiktaş'ın yoluna devam edeceğine inanıyorum. UEFA'nın kararına maç bittikten sonra bakarız, gözden geçirilmesi gereken bir karar. Hem aynı cezanın verilmesinin hem de içeriğinin gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sorumluluk üstlenen kulüp ile misafir olan bir kulüp. Beşiktaş Kulübü de itirazını yapacak takip ettiğim kadarıyla ve biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız" dedi.