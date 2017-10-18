Dünya Haberleri Bakan öyle bir şey söyledi ki Putin kendini tutamadı

Bakan öyle bir şey söyledi ki Putin kendini tutamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachov'un, Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Endonezya'ya "domuz eti ihracatı" önerisi karşısında kendini tutamadı.

Bakan öyle bir şey söyledi ki Putin kendini tutamadı
17 Ekim 2017 Salı 23:12 tarihinde eklendi.

Putin ve diğer bakanların da katıldığı tarımsal kalkınmaya ilişkin bir toplantıda konuşan Tkachov, Almanya'yı örnek göstererek, "Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üretiyor ve bunun üç milyon tonunu, Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve diğer Asya ülkelerine satıyor; biz neden satamayalım..." dedi.

Bakan'ın bu sözleri üzerine Putin, "Endonezya bir Müslüman ülke; onlar orada domuz eti yemezler" diye karşılık verdiğinde, Bakan Tkachov, "Pekala, farkı nedir?" diye sorunca, Putin kendini tutamadı ve ellerini yüzüne kapatarak gülmeye başladı.