Bakan Soylu'dan CHP'li Tezcan'a çok sert tepki!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine çok sert tepki göstererek, "Anadolu'da 'şeytan dili' derler buna. Ve bunun hesabı sorulur, çok açık ve net" dedi.

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitim seminerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Faşist, diktatör, diktatörün şeddelisi' ifadelerine çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Tezcan'ın sözlerine, "Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür. Tarihi bir projenin ülkemizin ve milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasının gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de on yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak. İşin birinci kısmı bu, ikinci kısmı da var" dedi.

Bakan Soylu, "Tam 11 seçimdir halkın reyi, oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek, buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, bir cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu'da 'şeytan dili' derler buna. Ve bunun hesabı sorulur, çok açık ve net" diye konuştu.

'BİR BAŞBAKAN İDAM EDİLDİ, BİR CUMHURBAŞKANI BEZDİRİLDİ'

Bakan Soylu tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Şunu söylemek gerekir, aslında bu berbat bir sicilin tezahürüdür. Nasıl berbat bir sicil, tam da zihin korlarında değerlendirdikleri bir anlayışı ifade etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede bu sözlerle bir başbakan idam edildi ve bir cumhurbaşkanı da hayatından bezdirildi. İdam edilen Menderes, bezdirilen ve ölüme yollanan da rahmetli Özal'dır. Aynen bu sözlerle. Şimdi bu vahşi taleplerinin bugün, bu dönemde geçerli olabileceğini düşünenler beyhude arayışlar içerisindedirler. 11 seçimdir milletin itibar ettiği, kendi helal oylarıyla seçtiği, 11 seçimdir de Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmuş ülkemizin Cumhurbaşkanına yönelik bu sözleri elbette onu seçenlere yönelik bir hakaret olarak algılıyoruz. Bu kadar açık ve nettir. Bu şeytan dilli siyaset millet tarafından tasfiye edilecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim memleketimizin geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yapmamız gerekirken maalesef gündemi bu noktaya taşımak isteyenlere de müsaade etmemek gerekir. Biz kendi uğraşımızı onlarla devam ettiririz, milletimiz kendi geleceğine baksın."

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele kapsamında İstanbul'da eylem hazırlığında yakalanan teröristlere ilişkin soru üzerine ise Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Gerek İstanbul, gerekse Türkiye'deki DEAŞ'la operasyonlarımız devam ediyor. Bu hafta itibariyle 300'ün üzerinde DEAŞ hedefimiz vardı. Bir haftalık süreç içinde bu konuda önemli adımlar atıldı. İstanbul'da da soruşturma derinlik kazanarak devam ediyor. Coğrafyamızın kendine ait, özellikle etrafımızdaki gelişmeler bu tip riskleri getiriyor. Milletimize herhangi bir maliyet getirmeden, milletimizin huzurunu ve güvenini devam ettirerek bu tip riskleri ortadan kaldırmaya hep birlikte çalışacağız. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 9 milyon 200 bini aştı ve 10 milyonu hedefliyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bu kadar yükselmesi, sıçrama içine girmesi, kendini toparlaması hepimizin ortak zenginliğidir."

Bakan Süleyman Soylu, belediye başkanlarına yönelik istifa isteklerinin sorulmasına üzerine ise "Hayır olur inşallah" diye cevap verdi.