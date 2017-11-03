Bakanlıktan batan gemi ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma Bakanlığı : (Şile'deki gemi kazası) Gemi kaptanı, gemi baş makinisti ve 1 yağcı gemide yoktu

Şile'de batan gemiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Şile sahilinde gelecek umutlu haberi bekleyen mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 4 kişinin cesedine ulaşıldı. 3 gündür Şile sahilinde umutlu bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ise ulaşılan ceset sayısını 2 olarak açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada," 3 Kasım'da icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

ŞİLE KAYMAKAMI VE BERABERİNDEKİ HEYET OLAY YERİNE HAREKET ETTİ.

Bu arada Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Cemil Özkurşun ve Şile Devlet Hastanesi Başhekimi batan geminin bulunduğu alana gitti. Yetkililerin arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağı öğrenildi.

BATAN GEMİDEN BABA İLE OĞLUNUN CESEDİ ÇIKARILDI

ŞİLE açıklarında batan gemide bulunan cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler saat 15.00 sıralarında gemiden kıyıya çıkarılarak, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Batan geminin mürettebatına ait ortaya çıkan son fotoğraf Nihat Küçük'ün doğum günü kutlanırken çekilmişti.

ŞİLE KAYMAKAMI AİLELERİ BİLGİLENDİRDİ

Şile Kaymakamı Salih Yüce de Sahil Güvenlik botuyla geldiği kıyıda ailelere bir açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yüce, "Biz oradan ayrılırken arkadaşlar tekrar daldılar. Biliyorsunuz dalmak yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Daldıktan sonra çıkmak da yaklaşık 1 buçuk saat kadar sürüyor. İnşallah Nene Hatun gemimizden saat 16.00'da bir bilgi daha alacağız. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir iki gün içerisinde konuyu tamamen çözmüş olacağız" dedi.

"NİHAT KÜÇÜK VE AŞKIN KÜÇÜK'E AİT CENAZELERİMİZ"

Yüce basın mensuplarının da sorularını cevaplarken, "İki cenaze geldi Adli Tıp'a gidiyor. Nihat Küçük ve oğlu Aşkın Küçük'e ait cenazelerimiz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Cenazeler geminin içinden bulundu. 3. katta bulundular. Dün akşam size söylemiştim arkadaşlar. Kaptan köşküne ve güverteye inildi kimse bulunamadı demişlerdi. Ondan sonraki bir alt kat. Teknik olarak adını bilmiyorum. Orada bulundu. Bir kayıp yakının neden batmış bilgi var mı ? sorusuna Yüce, "Batma ile ilgili bir şey bilmiyorum. O konular adli konular. Şu anki bütün çabamız bütün gayretimiz elimizde bulunan listede görülen 11 kişinin bir an önce bulunması " şeklinde cevap verdi.