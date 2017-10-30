Bankada işlem yaptırırken duydu! Tacizciye avukat şoku

Bankada telefon numarasını duyduğu kadın avukata mesaj atarak rahatsız eden 27 yaşındaki genç adam davalık oldu. Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'nde meydanda geldi. 27 yaşındaki B.A. işletmecilik yapıyordu. Bir alacak mevzusu nedeniyle icralık olan genç adam, olay günü İcra Dairesi'ne başvurdu. İcra takip ücretini yatırmak için adliyedeki bankaya giden B.A., burada N.A. isimli avukatı gördü. 24 yaşındaki genç avukat, bu sırada müvekkiline ait bir dosya için harç yatırıyordu. Gişedeki memur avukatın cep telefon numarasını isteyince B.A., telefonu kaydetti.

'NUMARAYI SİL' UYARISINI DİNLEMEDİ

Nurseli A.'ya birkaç saat sonra bir mesaj geldi. Mesajda "N'aber, nasılsın" yazıyordu. Genç avukat numaraya tanımadığını belirten bir mesaj attıktan sonra kendini tanıtan B.A., bankada yaşadığı o anı anlattı. Duydukları karşısında sinirlenen N.A. numarasını silmesini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Fakat ısrarlı olan B.A., mesaj atmaya devam etti. Mesaj çıktılarıyla birlikte savcılığa başvuran genç avukat, kendisini rahatsız eden B.A.'nın cezalandırılmasını istedi. Genç kadının şikâyeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında B.A.'nın ifadesine başvuruldu.

"BENDEN HOŞLANDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

B.A., bankada yaşadıkları anı anlatarak, "İşlem sırasında kendisiyle göz göze geldik. Ben de ilgilendiğini düşündüm. Yüksek sesle telefon numarasını verdiğinde emin oldum. Fakat bana tepki gösterdi. Benden hoşlandığını düşünmüştüm. Özür dilerim" dedi. Yürütülen soruşturma sonunda B.A. hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sabah