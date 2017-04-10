Barcelona Messi Neymar ve Suarez ile coşuyor

Şüphesiz dünya futbolunda en çok iz bırakan kulüplerden biri Barcelona. Eğer son 10-15 yıllık bir zaman dilimini baz alırsak Barcelona’nın en başarılı futbol kulübü olduğunu söyleyebiliriz. Barcelona’nın başarıları yalnızca aldığı kupalarla sınırlı değil. Barcelona, yarattığı oyun anlayışıyla dünyanın birçok kulübü tarafından imrenerek izleniyor. Kısa paslaşmalara ve top hakimiyetine dayalı olan Barcelona stilini uygulamak her kulübün harcı değil. Üst düzey seviye futbolculara sahip olmak, Barcelona stilini uygulamak için gerekli olan en büyük özellik.



Barcelona tarihi boyunca bol gol atan bir takım olmuştur. Her dönemde takımın gol yükünü farklı oyuncular çekmiştir. Yaklaşık olarak son 3 yıldır ise kulübün gol yükünü aynı 3 isim çekiyor. Bunlar Neymar, Messi ve Suarez…



Bu üçlü içerisinde dikkat çeken en önemli isim şüphesiz Arjantinli Lionel Messi. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen uzun bir süredir dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 2-3 oyuncusundan biri olarak gösteriliyor. Lionel Messi yaklaşık son 10 yılda olduğu gibi 2016-2017 sezonunda da takımın gollerinde en büyük katkı sahibi. Messi, ligin 22. haftası geride kalırken İspanya Ligi’nde çıktığı 19 maçta fileleri 17 kez havalandırdı ve 4 asist yaptı. İspanya Kral kupasında 6 maçta 4 gol atan Arjantinli, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta 10 gol kaydetti.



Bir diğer yıldız isim Brezilyalı Neymar, 2013 yılında transfer olduğu Barcelona’da en suskun sezonunu yaşıyor. Neymar’in İspanya Premiera Lig’inde çıktığı 18 maçta 6 gol 7 asisti bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 gol atan Neymar’ın İspanya Kral kupasında da 5 maçta 2 golü var.



2014’te Barcelona’ya transfer olduğundan beri bol gol atan bir diğer isim Uruguaylı Luis Suarez. Suarez, oynadığı zamanlarda Messi kadar skora katkı sağlıyor. 22. haftası geride kalan İspanya Premiera Ligi’nde çıktığı 20 maçta 18 kez fileleri havalandıran Suarez 7 tane de asist kaydetti. Suarez’in Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 golü, Kral kupasında da 6 maçta 4 golü bulunuyor.



2016-2017 sezonunda 22. hafta maçları oynanmışken Barcelona’nın ligde attığı gol sayısı 61. Bu sayının 41’i bu üçlüye ait. Bu üçlünün Barcelona için ne kadar önemli olduğunu istatistikler de ortaya koyuyor. Barcelona’nın golcüleri gollerini attıkça siz de bahis oynayarak kazanç sağlayabilirsiniz. Casinodunya adresi heyecan ve kazançlarınıza ortak olacak önemli bir online bahis oyun platformudur. Daha fazla bahis siteleri listesi için http://heyecanlibahis.com/ adresini inceleyebilirsiniz