Barcelona veda etti

JUVENTUS GOL YEMEDEN TUR ATLADI

İtalyan temsilcisi Juventus, sahasında 3 - 0 mağlup ettiği İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona ile deplasmanda oynadığı rövanşta golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi. Barcelona ise bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.

MONACO YARI FİNALDE

Günün diğer maçında ise Fransız ekibi Monaco, deplasmandaki ilk maçta 3 - 2 yendiği Alman Borussia Dortmund'u evinde de 3 - 1 yenerek yarı finale çıktı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Radamel Falcao ve Valere Germain kaydederken, Alman takımının tek golü Marco Reus'dan geldi.

Dün ve bugün oynanan maçların ardından yarı finale yükselen takımlar şöyle; Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Monaco.