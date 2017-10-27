DIŞİŞLERİ Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta yapılan referandum ve sonrasında yaşananlara değinirken, "Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, tören öncesinde üniversite kampüsüne yeni yapılan golf sahasının açılışını yaparak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ile birlikte bir süre golf oynadı.

Çavuşoğlu, daha sonra akademik yıl açılış törenine için kültür ve kongre merkezine geçti. Gaziantep Valisi Ali Yerlika, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri de katıldığı törende öğrencilere ve akademisyenlere seslenen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası hakkında bilgiler verdi. Kuzey Irak'taki referanduma ve sonrasına yaşanan olaylara da değinen Çavuşoğlu, Barzani'nin ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Irak'taki referandum süreci bu referandumun yansımaları ne oldu? Biz o kadar girişim yaptık ki, bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor. Barzani, düşündü ki referandum yaparsa masada güçlü olacak, şimdi masada bile yok. Düşündü ki Kürt kardeşlerimizi kendi arkasında, etrafında birleştirecek ve başkanlığını ilelebet götürecek. Şimdi oradaki Kürtleri darmadağın etti böldü, parçaladı. Düşündü ki daha fazla kazanımlar elde edecek, var olan kazanımları da kaybetti. Bunların olacağını dostane bir şekilde net bir şekilde söyledik. Söz dinlemezsen, bir dostun tavsiyesini dinlemezsen başına gelecek budur. Ama biz Suriye'nin güvenliğini test etmek için Suriye'nin toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü korumak için ikili düzeyde, bölgesel düzeyde, küresel düzeyde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bu bölgenin güvenliği, istikrarı bizim için önemli. İnsani dış politika; burada Gaziantep'teki Suriyeli göçmenlerin belki yarattığı sosyal sorunlar olabilir. Ama biz bu insanlar neden kaçmak zorunda kaldı? Bu soruyu hiç bir zaman unutmamak lazım, kendi kendimize sormamız lazım. Bunlara nasıl yardım edebiliriz, geriye dönmek isteyenleri nasıl döndürebiliriz? Buna kafa yormak lazım. Dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz. Bunun çok ciddi külfeti olabilir ama herkese de bu nasip olmaz. Biz yani burada yaşayan kardeşlerimize sahip çıkmaktan dolayı hiç bir zaman üzüntü duymadık."