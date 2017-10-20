Başakşehir, Almanya'da kayıp

Ev sahibi ekip karşılaşmaya etkili başladı. Başakşehir'in ilk yarıda kaleye tek şutu bulunuyorken, ev sahibi ekip ilk yarıda Başakşehir kalesine 10 şut attı. Gelişen ataklardan gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise işler istediğimiz gibi gitmedi. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Benjamin Hübner, Kerem Demirbay'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Temsilcimiz golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde bir gol daha gördü. 59. dakikada ilk golün asistini yapan kerem bir asist daha yaptı. Kerem'in pasında Nadiem Amiri topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. 75. dakikada Alman ekibin 3. golü geldi. Nico Schulz attığı golle takımına rahat bir nefes aldırdı. Son dakikalarda Napoleoni attığı golle skoru3-1 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Hoffenheim sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Gruptaki bir diğer maçta Braga kendi sahasında Ludogorets Razgrad'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Başakşehir grubunda 1 puanla son sırada yer aldı.