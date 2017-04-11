Başakşehir şov! Aslan paramparça...

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir'in Togo'lu yıldızı Adebayor arka arkaya (11,44 ve 57. dakikalarda) attığı 3 golle yıldızlaştı. Oyuna onun yerine giren Mustafa Pektemek de 86'da şık bir vuruşla kapanışı yapan isim oldu.

10 Nisan 2017 Pazartesi 22:05 tarihinde eklendi.