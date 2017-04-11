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Başakşehir şov! Aslan paramparça...

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir'in Togo'lu yıldızı Adebayor arka arkaya (11,44 ve 57. dakikalarda) attığı 3 golle yıldızlaştı. Oyuna onun yerine giren Mustafa Pektemek de 86'da şık bir vuruşla kapanışı yapan isim oldu.

Başakşehir şov! Aslan paramparça...
10 Nisan 2017 Pazartesi 22:05 tarihinde eklendi.
Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 4 - 0 mağlup etti.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini 11, 44 ve 57'nci dakikalarda Emmanuel Adebayor ile 86. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.
 
Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada kaldı.
 
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN PROTESTO
 
Medipol Başakşehir karşısında takımlarını desteklemeye gelen Galatasaray taraftarları, yönetim ve futbolcuları protesto etti.
 
Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medipol Başakşehir'in 3'üncü golünün ardından yönetimi istifaya çağırırken, futbolculara 'formayı çıkar çıplak oyna' şeklinde tepki gösterdiler.