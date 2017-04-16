Başbakan Binali Yıldırım'ın köyünden 2 hayır çıktı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın köyünde yapılan referandumda 83 'evet' oyu çıkarken, 2 kişi 'hayır' oyu kullandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyün'deki seçimlerde 88 seçmenden 85'i sandık başına gitti. Çıkan sonuçlarda 83 kişi 'evet' oyu kullanırken, 2oy ise 'hayır' çıktı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzurum merkezde kullandığı 1114 nolu sandıkta, 237 Evet, 115 Hayır oyu çıktı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars'ta oy kulandığı 1057 nolu sandıkta ise 199 kişi Hayır, 144 kişi ise Evet oyu verdi.