Başbakan, Kılıçdaroğlu'na O dosyayı verdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün TBMM’de yaklaşık 90 dakika süren görüşmesinde başta OHAL ve bölgedeki gelişmeler olmak üzere birçok konu başlığı ele alındı.

Görüşme Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine yapıldı. Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamının girişinde karşıladı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile birlikte geldi. İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti.

AKLINIZA GELEN HER ŞEY

Görüşmenin sonunda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. Hem iç hem de dış politikayla ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” derken, Kılıçdaroğlu ise “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkânımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, “Aklınıza ne geliyorsa her şeyi konuştum” açıklamasını yaptı.

CHP’NİN RAHATSIZLIKLARI

Edinilen bilgiye göre, görüşmede OHAL’in uzatılması, KHK’lar, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumu, müftülere nikâh kıyma yetkisi, İdlib operasyonu, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi referandumu, AB ile ilişkiler, vize krizi konularında CHP rahatsızlıklarını dile getirildi.

Görüşmede, Ortadoğu başta olmak üzere diplomatik gelişmeler önemli yer tuttu. Başbakan Yıldırım, dış gelişmeler hakkında son durumu anlattı. Kılıçdaroğlu ise bu konularda daha önce de dile getirdiği bazı soruları Yıldırım’a yöneltti. Kılıçdaroğlu OHAL’in neden uzatıldığını sorarak, “Bir daha uzatacak mısınız, bu son mu?” ifadesini kullandı. Yıldırım ise ihtiyaç olduğu sürece OHAL’in uzatılabileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, OHAL sonrası KHK ile yapılan ihraçları anımsatarak, açlık grevindeyken tutuklanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın sağlık durumunun kritik aşamaya geldiğini söyledi. Gülmen ve Özakça’nın serbest bırakılmasını ve durumlarının OHAL Komisyonu’nda öncelikli görüşülmesini talep eden Kılıçdaroğlu, KHK ile yapılan diğer ihraçlarla ilgili de komisyon sürecinin hızla işletilmesi gerektiğini savundu. Yıldırım ise Gülmen ve Özakça’ya ilişkin Kılıçdaroğlu’na bir dosya verdi.

MÜFTÜLER DE MEMUR

Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları ile ilgili aldığı cezası bozulmasına rağmen tutukluluğu süren İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumunu da gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun serbest bırakılması gerektiğini vurgularken istinaf mahkemesinin bozma kararını anımsattı.

Görüşmede, TBMM gündemindeki müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme de ele alındı. Düzenlemenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu ve kamuoyunda da tepkiyle karşılandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu düzenlemenin yasalaşmaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım ise müftülerin de devlet memuru olduğunu belirtti.

Hürriyet