Başbakan Yıldırım 26 ülkeden, 339 çocuğu ağırladı

Başbakan Binali Yıldırım 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocukları Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Çocukların gösterileriyle başlayan törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım," Sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 23 Nisan haftasındayız, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye geliyor, burada arkadaşlıklar kuruyor, Türkiye'deki kardeşlerini tanıma fırsatı oluyor. Sizleri bu 23 Nisan haftasında Türkiye'nin başkenti Ankara'da , Başbakanlık'ta Semiha hanımla birlikte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinize bir kez daha hoşgeldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Sizler dünyanın en değerli misafirlerisiniz, 23 Nisan çocuk bayramı şimdiden bütün dünya çocuklarına mutluluklar sevinçler ve huzurlar getirsin diyorum. Sevgiyle muhabbetle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili çocuklar 23 Nisan belki de dünyada bir tek Türkiye'de uluslararası anlamda çocukların bir araya geldiği kutladığı bir gün. 23 Nisan aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığa, özgürlüğe kavuştuğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen rengarenk çocuklarımızın bir araya gelip katıldığı bir barış, sevgi, kardeşlik şölenidir. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olabilsek. Sizin gibi tertemiz dünyamızı bir çiçek bahçesi haline getirebilsek. Cumhuriyetimizin kurucusu 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. 26 ülkeden 339 yavrumuz burada. Türkiye'de bizim misafirimiz. Sizin geliştireceğiniz arkadaşlıklar kuracağınız bu güzel dostluklar gelecekte size emanet edilecek bu dünyayı daha huzurlu barış içinde yaşanan güzel bir dünya haline getirecek. Dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyorum " ifadelerini kullandı.