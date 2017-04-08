Başbakan Yıldırım, Yenikapı'da konuştu

Yıldırım, "1.Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak" dedi.

"8 AY ÖNCE BU MEYDANDA DARBEYİ LANETLEYEN KILIÇDAROĞLU..."

Başbakan Yıldırım, "İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz'a tiyatro, kontrollü darbe diyenlere de İstanbul 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? 8 ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' diyor. Madem yalandı, senaryoydu Yenikapı mitingine katılıp neden millete yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu. İstanbul bugün, 'sizi denize dökeceğiz' diyenlere Yenikapı Meydanı'ndan cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul, muhteşem" diye konuştu.

"1.DÜNYA SAVAŞI'NDA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRMEK İSTEYENLER KARANLIK BİR OYUN PEŞİNDE"

Yıldırım, "1.Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SUİKAST PLANLARI YAPIYORLAR. HÜKÜMETİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Başbsakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar. Ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı, milletin desteği ile her türlü saldırıyı püskürttük, püskürtmeye devam edeceğiz. Halkın tercihini sindiremeyenlere dik durduk, demokrasiyi koruduk" diye konuştu.

"ŞER ODAKLARIYLA DAHA DA GÜÇLÜ MÜCADELE İÇİN İSTANBUL BİR MİLAT OLACAK"

Yıldırım, "Şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için İstanbul bir milat olacak. Her 'evet' şer odaklarının hesaplarını bozacak. 16 Nisan'da dostları sevindirip düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için 'evet' diyecek miyiz? Kutuplaşama değil kucaklaşmaya hazır mısınız? Dev projeler için hazır mısınız?" diye sordu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KUŞKUSUZ EN BÜYÜK ESERİMİZ OLACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmeye 8 gün sonra, Merhum Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıoğlu'nun hocamız Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de artık güçlü hükümetler, Meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Kalıcı istikrara kavuşacak Türkiye. Bugün İstanbul tarih yazıyor. 16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Tarihin akışını da değiştireceksiniz" ifadelerini kullandı.