Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama

Referandum çalışmalarını sürdüren Başbakan Yıldırım'a İzmir'de bir grup üzerinde 'Hayır' yazan CHP'nin seçim afişlerini gösterdi. Başbakan Yıldırım'ın bu sırada gülümseyerek el sallamaya devam etti.

'HAYIR' PANKARTI AÇTILAR

İzmir programını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir'deki mitingin ardından parti otobüsüyle Buca'ya geçti. Başbakan Yıldırım'ı Buca'da kalabalık caddenin iki yanındaki kaldırımlarda karşıladı. Yıldırım, ön tarafından, kaldırımdakileri el sallayarak selamladı. Bu sırada bir grup, el sallayan Başbakan Yıldırım'a, üzerinde 'Hayır' yazan CHP'nin seçim afişlerini gösterdi. Başbakan Yıldırım'ın bu sırada gülümseyerek el sallamaya devam etti.