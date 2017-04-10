Başbakanı Fox TV'de kızdıran tavır

Canlı yayında Başbakan Yıldırım, yeni sistemde, Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alamayacağını söylemesi üzerine İsmail Küçükkaya'nın "Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu aldı" demesi üzerine Başbakan Yıldırım sert bir ifadeyle, "Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı almadı. Davutoğlu, Olağanüstü Genel Kurul ile gitti, kongreye gitti" dedi. Küçükkaya'nın "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu istedi de öyle oldu" sözü üzerine Başbakan Yıldırım, "Hayır, öyle bir şey olmadı. AK Parti olağanüstü kongreye gitti. Biz şimdi kişileri mi, sistemi mi konuşacağız. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün'' diyerek soruya tepki gösterdi.