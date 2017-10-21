Başkan Recep Altepe’nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir

Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dün yurda dönüşünde gazetecilerin "İstifanız istendi mi?" sorusuna "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa’ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" dedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiç bir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe’nin yakınlarına pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği ileri sürüldü.

Altepe’ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."