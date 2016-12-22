Başkasının kartlarını kullanan 1400 kişi yakalandı

KOCAELİ Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 11 ayda başkalarına ait indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının üzerinde değişiklik yaparak halk otobüslerine binmeye kalkan yaklaşık 1400 kişinin yakalandığını söyledi. Mustafa Kurt, indirimli ve ücretsiz seyahat kartı almaya hak kazanan kişilerin başkalarının kullanımına verdiği kartlarının iptal edildiğini söyledi.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı 2 bin 180 toplu taşıma aracı ile hizmet veriyor. Seyahat kartları ile ulaşım sağlanırken, bazı meslek gruplarına indirim sağlanırken, yine bazı meslek grupları ile engelli ve 65 yaş üstü kişiler ücretsiz seyahat kartları ile ulaşım imkanına sahip oluyor.

Şehir içi ulaşım 2 lira 30 kuruş olurken, indirimli gruba giren kişilere 50 kuruşluk indirimli seyahat imkanı sağlanıyor. 2016 yılının 11 ayında indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının üzerinde oynama yaparak seyahat eden yaklaşık 1400 kişi tespit edilerek, kartlarına el konuldu. Kartın indirim sağlanan öğretmene ait olmasına rağmen erkek olan kişinin fotoğrafının kaldırılarak eşi olduğu düşünülen kadının fotoğrafının konulması gibi yollara başvurulurken, kart sahiplerinin bilgileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne haber verilerek kartlarının iptal edilmesi sağlanıyor.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 50 kuruşluk indirim için sahteciliğe başvurulduğunu belirterek, "Kocaeli'nde 2 bin 80 toplu taşıma aracımız var. Sahte kart kullanımı hakkında çok ciddi rakamlarla karşılaşıyoruz. Her gün değişik şikayetler alıyoruz. Bazılarını yakalayabiliyoruz, bazılarını da kaçırabiliyoruz. Engelli, indirimli, ücretsiz kartlarda usulsüz şekilde fotoğraf yapıştırıp araçlarımıza biniyorlar. Bazen sahte kartları yakalayan sürücülerimiz bu kartları bize getiriyorlar. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu durumu bildiriyoruz. Kendilerine verilen hakkı başkasının kullanması tamamen suçtur. Biz zor şartlarda hizmet veriyoruz. Tasvip etmediğimiz olaylarla karşı karşıya gelebiliyoruz. 2016 yılında yaklaşık bin 400 usulsüz kart ele geçirildi. Kartını başkalarının kullanıma veren kişilerin kartları iptal ediliyor. Biz şimdiye kadar yasal olarak herhangi bir şikayette bulunmadık ama 50 kuruşluk indirim için veya ücretsiz seyahat etmek için bu yollara da başvurulmasın. Ekmek için mücadele ediyoruz" dedi.