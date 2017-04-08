Başkent'te galip yok

NOTLAR

Hakem Hüseyin Göçek sakatlandı. Göçek ile 4. hakem Murat Özcan yer değiştirdi. Murat Özcan, daha önce kartı olmayan Khalili'yi önce 2. sarı karttan attı, sonra geri aldı.

(İLK YARI)

1. dakikada Antalyaspor kalesi büyük tehlike atlattı. Kaleci Ferhat'ın degajı kısa kalınca, top Serdar Gürlerin önünde kaldı. Ancak Serdar'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Antalyaspor defansına çıkarak oyun alanını terk etti.

7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuruşu yapan Aydın, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (1-0)

14. dakikada El Kabir'in ceza sahsı dışından çektiği şut kaleci Hopf'un kucağında kaldı.

20. dakikada Eto'nun ceza sahsı ön çizgisinden kaleye gönderdiği plasesi kalecide kaldı.

25. dakikada Antalyaspor defansından uzaklaştırdığı top, Gençlerbirliği kalesine yakın bir noktada Eto'da kaldı. Meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürükleyen Eto kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta skora denge getirdi. (1-1)

31. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gönderilen ortaya El Kabir gelişine düzgün vurdu. Kalesinde iyi yer tutan Hopf, sert gelen bu şutu iki hamlede kontrol etti.

(İKİNCİ YARI)

48. dakikada Aydın'nın serbest vuruştan ceza sahası içine gönderdiği topa Claro kafa vuruşu yaptı. Uzak köşeye yönelen meşin yuvarlak kaleci Ferhat 'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

75. dakikada Selçuk Şahin'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Ferhat'ta kaldı.

77. dakikada El Kabir'in Eto'ya gönderdiği pasda kale sahası ön çizgisinde topa dokunan Eto, kaleci Hopf'u geçemedi.

80. dakikada Serdar'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

85. dakikada Sabık'ın kullandığı serbest atış kaleye yöneldi. Kaleye yönelen topa dokunan Deniz, kaleciye hedef aldı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.