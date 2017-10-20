Gelişen inşaat teknolojisi hayatımıza yeni bir kavram daha soktu, o da baskı beton. Bu teknoloji hem iç hem de dış mekânlarda kullanılan özel bir tekniktir. Burada normal betonun çağrıştırdığından çok daha farklı bir teknolojiden söz ediyoruz. Öyle ki birçok desen ve çeşitte uygulama yapılabiliyor ayrıca renk kartelası da çok geniş. Baskı beton ile ister doğal taş görüntüsü isterseniz granit ya da bambaşka bir görünüm elde edebiliyorsunuz.



Baskı beton kullanılan birçok zeminle karşılaştığınıza eminim ancak farkına varmamış olma ihtimaliniz çok yüksek, örneğin taş görüntüsü verilen baskı betonla döşenmiş çok fazla park, bahçe, alışveriş merkezi, otopark ve meydan var, ancak muhtemelen bunları tek tek döşenmiş taşlar olarak düşünmüşsünüzdür. Günümüzde taş döşemek yerine baskı beton uygulaması daha fazla tercih ediliyor. Tercihin bu yönde değişmesinin sebebi baskı betonun taş döşemeye göre çok fazla avantaja sahip olması. En basitinden taşların aralarının oynaması riski yoktur, aşınmaya ve diğer dış etkenlere karşı çok daha dayanıklıdır. Aynı zamanda uygulaması hızlı olduğu gibi sorunsuzdur da, taşların arasından ot çıkma gibi sorunları yoktur, çökme gibi problemler olmaz. Elbette baskı beton, sayabileceğimiz daha birçok artı özelliği barındırıyor ancak kısaca söylemek gerekirse, alan istediği kadar büyük olabilir, yapılan baskı beton uygulaması tek parça olacaktır bu da beraberinde tüm bu avantajları sağlamaktadır.



Baskı beton, özellikle uygulanan çevre ve mekâna uygun bir şekilde tasarlanarak yapılan bir uygulamadır. Amaç hem dekoratif açıdan zengin hem de sağlam ve sorunsuz bir uygulama yapmaktır. Bu sayede aklınıza gelebilecek her yerde kullanılması mümkündür. Örneğin araç trafiğinin yoğun olduğu benzinliklerde, otoparklarda ve turistik tesislerde zeminler için en iyi seçenek baskı betondur.



Özetle söylemek gerekirse baskı beton teknolojisi sayesinde mukavemeti yüksek ve dekoratif açıdan zengin yer kaplamaları ya da duvar uygulamaları yapılması mümkündür.