Başsavcılıktan ABD'li tanınmış isimler hakkında soruşturma!

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve yardım ettikleri öne sürülen aralarında ABD'li savcı Preet Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey'in de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

SUÇ KAPSAMI...

Soruşturmanın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında başlatıldığı belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİ GÜNÜ BÜYÜKADA'DA YAPILAN TOPLANTI

Şüphelilerin Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tarihler ile FETÖ yöneticileriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığını incelemeye alan savcılığın, şüphelilerden bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da, bir kısmının da 17 Temmuz'da Karaköy'de yapılan bir toplantıya katıldıklarını tespit ettiği öğrenildi. Söz konusu toplantıların ne amaçla yapıldığı ve tam olarak hangi isimlerin katıldığının araştırıldığı öğrenildi.

İSİMLER

Haklarında soruşturma başlatılan isimler şöyle; Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan...

