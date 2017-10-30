Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor. El, kol, bacak hareketleri önceki günlere göre daha güçlü" dedi.

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, 15 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım altında tedavisi devam ediyor. Yaşamsal bulgular iyi. Herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor. El, kol, bacak hareketleri önceki günlere göre daha güçlü. Bugün yapılan tomografi ve MR görüntülerinde bulgular daha olumlu. Ödemin daha da çözüldüğü gözlemlendi. Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Bu süreç oldukça uzun. Haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beynin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor."

Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın komadan çıkış süreciyle ilgili yöneltilen soruya da şu yanıtı verdi:

"Bu tabii ki beynin tepkisi ve beyindeki ödemin çözülmesi ile doğrudan ilişkili. Bu süreç konusunda kesin bir tarih vermek mümkün değil. Bekleyip görmek gerekiyor."