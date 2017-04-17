Bayramoğlu yaşananları anlattı

'Bugün maalesef ciddi bir saldırıya uğradım. Birçok insanın beni darp ettiği,neredeyse bir linç girimine dönen bir tablo yaşadım. Eşim de yanımdaydı. Sonuç olarak ne oldu diye bakarsak sabah oy vermeye gittik. Eşim ve ben aynı sandıklarda oy veriyorduk. Ben oy verdim, eşim çıktı ve bana 'yanlış yere bastım, ne yapabiliriz' dedi. Sandık görevlileri de 'bir şey yapamayız' dedi. 'En fazla istemiyorsanız oyunuzu geçersiz hale getirebiliriz' dediler. Dışarıdan bir AK Parti temsilcisi olduğu anlaşılan bir hanım 'yönlendirme yapıyorlar' diye bağırdı.Bir iki dakika sonra AK Parti seçim bölge temsilcisi olduğunu öğrendiğim bir bey ve yanında bir takım insanlar geldiler. Ben kendimi tanıttım, elini sıktım. Bir sorun olmadığını eşimin istemediği bir oyu kullandığını oyunun geçersiz hale getirdiğini söyledim. Bana ters tepki gösterdi. Biraz ortalık gerildi. Daha sonra oğlu olduğunu anladığım bir kaç kişi birden üstüme saldırdılar. Orada biraz darp ettiler. İş tabii ki AK Parti müşahitleri açısından büyüdü. Bütün kendini AK Parti müşahidi hissedenler... ortalık karıştı. Bir odaya kaçmak zorunda kaldık, öğretmenler odasında saklandık. Bir ara baktım dağılmış ortalık bir polis memuru vardı onunla çıkayım dedim fakat merdivenlerde görür görmez adamlar bana saldırdı. İnanılır gibi değil. Kendimi odaya nasıl attığımı bilmiyorum. Başıma pek çok darbe aldım. Yüzümü biraz korudum, odaya girmek istediler polis sokmadı. Daha sonra gerekli yerleri aradım Vali aradı, Emniyet Müdürü ilgilendi,İfadeler verdik.

Acıklı olan benim açımdan partililer tarafından saldırıya uğramak Türkiye'nin bilinen bir yazarının saldırıya uğraması tabii son derece acıklı şeyler. Daha da acıklısı onu da söylemek istiyorum. İnternete olay düştükten sonra bazı gazeteler benim yanlış oy kullandığımı, yeni pusula istediğimi, müşahit vermeyince müşahidi dövdüğümü, yanımda adamlarım olduğunu yazıyorlar. Yazmakla kalmıyorlar yeni bir kampanyaya ve tehdit mekanizmasına döndü. Benim meselem çok önemli değil. Türkiye bugün çok önemli bir oy kullanacak'.'