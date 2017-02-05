Belediye otobüslerinin içini tribüne çevirdiler

Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde bekletilmeye başladı. Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarı otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya götürülecekler. Stad önünde yaklaşık 40 adet belediye otobüsünün peş peşe sıralanması Kurbağlıdere'den başlayıp, stadın önünden Kızıltoprak ışıklara kadar ulaştı. Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir şekilde polis eşliğinde tribündeki yerlerini almaları için Vodafone Arena'ya götürülecekler. Fenerbahçeli taraftarlar Belediye otobüslerinin içini de adeta tribüne çevirdi. Otobüs içinde bekleyenler tezahüratlara burada devam ediyor. Öte yandan deplasman tribünü olmasına rağmen bazı taraftarların küçük yaştaki çocuklarını da yanlarına alarak maça gitmek üzere hazırlık yaptıkları görüldü.

Taraftar grubundan atılan havai fişek dairenin penceresine isabet etti

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL,(DHA) - Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftar grubunun içinden atılan bir havai fişek, bir binanın 4. katındaki dairenin mutfak penceresine isabet etti. Pencerenin panjuru alev aldığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bu sırada bina sakinleri panik yaşadı.

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Itri Dede Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bina sakinlerinin anlattığına göre bir grup Fenerbahçe taraftarı, bu akşam Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi sokakta toplandı. Slogan atan taraftarlar sokakta havai fişek kullandı. Bu sırada havai fişeklerden biri 10 katlı apartmanının 4. katındaki dairenin penceresine isabet etti. Pencerenin panjuru alev aldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerenin panjurunda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Olay sırasında dairede kimsenin olmadığı belirtildi.

BİNA SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Bina sakinleri taraftarlar nedeniyle yıllardır rahatsız olduklarını belirttiler. Bina sakini Esra Öztürk, olayla ilgili, “Fenerbahçe stadının burada olduğu süreden beri taraftarın evimizin dibinde toplanmasından dolayı daha önce bu olaylara maruz kaldık. Her seferinde yangın tehlikesi olabilir, ateşli bir şey kullanmayın dememize rağmen taraftar tabii ki bunu hiç dinlemedi. Kendilerini kaybediyorlar. Bu sefer korktuğumuz başımıza geldi. Ciddi bir yangın tehlikesi geçirdik. Bu konudaki şikâyetleri hem valiliğe, hem belediyeye, hem BİMER'e belirtmiştik. Bundan sonra bir olay tekrarlarsa o zaman çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Mutlaka önlem alınması gerekli dedi.

Sercan SAPANATAN, İstanbul(DHA)