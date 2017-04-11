Belediyenin cevabı sosyal medyayı salladı

Antalya’nın en fazla nüfusa sahip 2’inci ilçesi Muratpaşa’da ikamet eden Fatma Yıldırım isimli vatandaşın Facebook'tan “Bir Türk olarak çalışan iş makinelerini seyretmek gibi bir huyum olduğunu temizlik görevlileri çöp konteynerini yerden çıkarırken balkondan izlediğimde anladım” yorumuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı.

11 Nisan 2017 Salı 11:43 tarihinde eklendi.